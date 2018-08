Les chanteurs sud-coréens de plus en plus nombreux à collaborer avec des artistes étrangers

ⓒ YONHAP News

Depuis pas mal d’années, la k-pop fait fureur à travers le monde. Grâce à la reconnaissance croissante des musiciens sud-coréens, ils sont de plus en plus nombreux à collaborer avec des artistes étrangers. Ce faisant, ils peuvent se faire connaître davantage auprès du public étranger et faire de nouveaux essais musicaux.





Alors plus précisément, parmi les stars de la k-pop, lesquelles ont collaboré avec des musiciens d’autres pays ? Le 6 juillet, Key, un membre du boys band SHINee, a sorti « If You’re Over Me » en collaboration avec Years & Years, un célèbre groupe anglais spécialisé dans la pop électronique. C’est la version remix de la chanson originale du groupe qui a d’ailleurs proposé à Key de chanter en anglais et en coréen. Et pour ce featuring, l’artiste sud-coréen a d’ailleurs écrit des paroles dans sa propre langue.





Il y a beaucoup d’autres musiciens qui se sont lancés de nouveaux défis avant Key. Psy serait sans doute l’artiste qui vient en premier à l’esprit du grand public. Il a créé « Hang over » et « ROCKnROLL Baby » en collaborant respectivement avec le rappeur Snoop Dogg et avec will.i.am, un membre des Black Eyed Peas.





Parmi les groupes hip hop du pays du Matin clair, Epik High a collaboré avec Sekai No Owari, un groupe de rock japonais, pour sortir « Sleeping Beauty ». Hukase, le chanteur du groupe, aimait beaucoup Epik High avant même leur rencontre.





Et parmi les artistes féminines, on ne peut pas oublier CL, une ancienne membre du girls band 2NE1. Elle a fait un featuring sur « Doctor Pepper », un single de Diplo, un DJ et producteur américain de renom.





On ne peut pas s’empêcher de mentionner BTS, sous le feu des projecteurs non seulement sur le marché sud-coréen mais aussi mondial. Il a travaillé avec de nombreux musiciens américains. DJ Steve Aoki et le rappeur Desiigner ont participé à la version remix de « MIC Drop » de BTS. Et Rap Monster, le leader du boys band, a fait un featuring sur « Champion », un nouveau titre de Fall Out Boy, un célèbre groupe de rock.