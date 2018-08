Music Bank in Berlin

« Music Bank » est une émission musicale de la KBS sur laquelle est basé notre top 10. Depuis 2011, ce programme est régulièrement enregistré sous la forme d’un festival musical dans le cadre de sa tournée mondiale.





Sa première destination était le Japon. Et ensuite, la troupe de « Music Bank » s’est produite dans plusieurs pays dont la France, l’Indonésie, la Turquie, le Brésil, le Mexique, le Vietnam, Singapour et le Chili.





Sa prochaine destination sera l’Allemagne. Plus précisément, le programme sera enregistré le 15 septembre au Max Schmeling Hall à Berlin. Il s’agit de la 13e destination choisie dans le cadre de la tournée mondiale de « Music Bank ».





Voici les groupes et artistes participants qui viennent d’être dévoilés : les boys bands EXO, Wanna One et Stray Kids, le girls band G-Idle ainsi que Tae-min de SHINee. Et Park Bo-gum, un acteur et So-mi, une membre du girls band I.O.I. animeront ensemble le festival.





Promouvant ainsi la k-pop, l’émission sera diffusée comme d’habitude via la chaîne KBS World vers 117 pays du monde entier.