Ravi de VIXX partira en tournée européenne en solo fin octobre

Ravi, un membre du boys band VIXX, partira en tournée européenne en tant que soliste. Sous le titre « First Solo Europe Tour 2018 », il se produira dans une dizaine de villes européennes de la fin du mois d’octobre jusqu’à la mi-novembre.





Plus précisément, il entamera sa première tournée en solo le 27 octobre avec un concert à Istanbul. Il poursuivra sa tournée en se produisant le 28 à Madrid, le 30 à Vienne et le 31 à Amsterdam. Et voici les dates et destinations prévues en novembre : le 2 Bruxelles, le 3 à Cologne, le 4 à Bucarest, le 7 à Varsovie, le 9 à Londres et enfin le 10 à Paris.





Par ailleurs, Ravi a donné deux séries de concerts en solo en Corée du Sud en janvier 2017 et en février 2018. A chaque fois, il a fait salle comble. Et il a consolidé sa position en tant que rappeur solo en sortant le 26 juin sa troisième mixtape intitulée « Kitchen ».