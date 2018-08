Comfortlab : une marque de lingerie qui séduit de plus en plus de femmes

ⓒ COMFORTLAB

Comfortlab est une marque de soutien-gorge sud-coréenne qui séduit de plus en plus de femmes au pays du Matin clair avec ses produits fonctionnels et élégants. Fonctionnels, car sa créatrice a enlevé tout ce qui comprimait la poitrine, comme les fils et les adhésifs. Et élégants, car elle a fait des produits répondant aussi aux attentes des consommatrices.





En fait, il faut savoir que cela vient de la tendance appelée « corps positif » qui encourage les gens à aimer leur corps tel qu'il est. Et avec cette nouvelle tendance, les bralettes autrement dit les soutiens-gorges confortables sans rembourrage ni armature sont apparus comme une alternative à la lingerie traditionnelle. Et en Corée du Sud, de plus en plus de femmes manifestent aussi un intérêt pour les bralettes de qualité qu’a développées Comfortlab.





