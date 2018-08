Le NPS décide de se doter d’un code de gestion

ⓒ KBS

Le Service national des pensions (NPS), fort de son trésor de 635 mille milliards de wons, soit environ 570 milliards de dollars, a décidé d’adopter un code de gestion. Le 30 juillet dernier, son comité de gestion s’est engagé à exercer activement ses droits en tant qu’actionnaire des sociétés dans lesquelles il investit, ouvrant ainsi la voie à sa participation à la gestion des sociétés cotées. Et cette décision devrait avoir d’énormes répercussions.





Puisqu’il va pouvoir surveiller et surtout s’impliquer dans la gestion des fonds sous son contrôle, dans le but de protéger les intérêts de ses actionnaires. Cette année, il devrait se concentrer sur l’activité des actionnaires liée au versement des dividendes au second semestre de l’année. Mais à partir de 2019, il devrait élargir l’étendue des droits de ses actionnaires et aborder les questions relatives aux valeurs de l’entreprise. Et à compter de 2020, prendre des mesures contre les entreprises problématiques. Étant donné qu’il va avoir davantage son mot à dire dans la gestion des sociétés dans lesquelles il investit, les dividendes versés par les sociétés locales cotées en bourse devraient s’améliorer.