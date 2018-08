En Chine, les adolescents des zones rurales accrocs à leur téléphone portable

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, l’addiction au téléphone portable des enfants dont les parents sont partis en ville pour gagner de l’argent apparaît comme un problème grave. Leur nombre dépasse les 60 millions de personnes, ce qui correspond à un tiers de tous les enfants chinois de moins de 17 ans.





Un quotidien local a publié les résultats d’un sondage réalisé auprès de 400 foyers dans les zones rurales. D’après cette enquête, parmi les enfants de 12 à 16 ans séparés de leurs parents, 43 % possédaient un téléphone portable et 77 % d’entre eux se connectaient régulièrement à Internet au moyen de cet appareil.





De plus, ces adolescents passaient plus de temps à surfer sur le web que ceux qui habitent avec leurs parents. 31 % d’entre eux restaient branchés à Internet tous les jours pendant plus de deux heures, et 15 % plus de quatre heures.