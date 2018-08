L’Ony adopte des directives pour faciliter la distribution d’aide humanitaire en Corée du Nord

ⓒ KBS News

Le 6 août, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies en charge du contrôle des sanctions frappant la Corée du Nord a adopté de nouvelles directives destinées à faciliter la distribution d’aide humanitaire dans le pays communiste.





« Ces directives recommandent aux gouvernements et aux ONG qui veulent fournir une assistance à la Corée du Nord de soumettre, par lettre, une demande d’exemptions aux sanctions en place. Cette lettre doit spécifier qui seront les bénéficiaires de cette aide, et selon quels critères ils sont choisis. Il faut aussi indiquer la quantité de marchandises qui seront fournies dans les six prochains mois, ainsi que la date et le trajet de ces envois. Il est aussi obligatoire de rendre publiques les transactions financières liées à ces transferts. Et bien sûr, il est nécessaire de montrer que les biens envoyés en Corée du Nord ne peuvent pas être détournés et servir à des usages interdits », explique Oh Gyeong-seop, de l’Institut coréen de la réunification nationale.





Le chercheur assure que si l’envoi d’aide humanitaire au Nord a été entravé pendant très longtemps en raison des sanctions de l’Onu, ces nouvelles directives devraient aider les agences humanitaires à faire parvenir leur assistance plus rapidement. Et l’un des principaux pays donateurs concernés est la Corée du Sud.