Septembre 2000, première réunion des ministres de la Défense des deux Corées

ⓒ YONHAP News

Le 5 août dernier était le 100e jour suivant l’adoption de la déclaration de Panmunjom, proclamée lors du sommet intercoréen du 27 avril. Pendant ces 100 jours, les deux Corées ont multiplié les échanges bilatéraux dans le but d’apaiser les tensions, notamment militaires. Et à ce sujet, il faut rappeler qu’une rencontre entre les ministres de la Défense du Sud et du Nord en septembre 2000 a eu un impact majeur sur la détente dans le domaine militaire. Trait d’Union vous fait le récit de ces pourparlers historiques, entamés il y a 18 ans, le 24 septembre 2000 exactement.





« Après la déclaration intercoréenne du 15 juin, un vent d’enthousiasme parcourait la société sud-coréenne, celle-ci espérait une paix permanente sur la péninsule et une réunification pacifique de la Corée. La rencontre s’est déroulée dans une ambiance détendue. Les nord-Coréens ont dit ce qu’ils avaient à dire, et nous aussi. Nous avons fait plusieurs propositions, comme l’établissement d’un téléphone rouge militaire, l’instauration de comités militaires conjoints, la notification de l’autre camp en cas d’exercices militaires et de larges mouvements de troupes, et des échanges d’information », se souvient Kim Hee-sang, lieutenant général et directeur adjoint de la délégation sud-coréenne. Il est aujourd’hui directeur de l’Institut coréen pour les affaires de sécurité nationale.