L’immobilier à Séoul

En général regroupés en plusieurs immeubles de plus de dix étages, les complexes d’appartements, appelés « appateu », en coréen, constituent le type d’habitat privilégié des habitants de la capitale sud-coréenne. Ainsi, à Séoul, où la densité de population pousse l’immobilier à s’étendre à la verticale, ils sont adaptés aux familles avec plusieurs enfants.



Les « officetel » - fusion des mots « bureau » (office) et « hôtel » - font référence à des immeubles qui combinent logements et bureaux. Loin de l’image française d’une villa luxueuse avec vue sur la piscine, le terme « villa » désigne, quant à lui, des bâtiments de quatre ou cinq logements. Enfin, on trouve les maisons individuelles, souvent considérées comme les biens les plus luxueux car elles sont souvent les logements des plus aisés.





Retrouvez cette semaine dans votre « Carte postale sonore » un aperçu du marché de l’immobilier de la capitale du pays du Matin clair…





