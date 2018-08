ⓒ YONHAP News

Le canal de Gyeongin Ara, dont la construction a débuté au 13e siècle sous le roi Kojong, le 26e de la dynastie Joseon, a mis des siècles avant d’être terminé. Sa construction a dû être interrompue, entre autres, à cause de nombreux obstacles techniques, et ce n’est finalement que huit siècles plus tard, en 2012, qu’il a été ouvert au public.





ⓒ YONHAP News

Pour mieux supporter les fortes chaleurs de cet été, de nombreux sud-Coréens, mais aussi beaucoup de touristes étrangers se rendent au canal pour s’y rafraîchir. En effet, de nombreuses activités aquatiques y sont proposées. Il est, par exemple, possible de vivre l’expérience d’un bus amphibie pour environ 20 euros par personne. Ensuite, vous pouvez faire des tours de canoë, de kayak mais aussi de waterbike, sans oublier le bumper boat. Niveau tarif, il est d’environ 6 euros par personne pour 20 à 30 minutes.





ⓒ YONHAP News

Le canal de Gyeongin Ara, c’est aussi cette falaise mouillée par des cascades artificielles qui montrent toute leur splendeur quand les navires de croisière sont en opération. En parlant de croisière, sachez qu’il y a deux départs par jour, à 13h et à 15h. Si vous souhaitez manger à bord, le buffet ouvre ses portes à partir de 13h. Vous pouvez ainsi assouvir votre faim en admirant la magnifique vue à travers les baies vitrées du bateau.





ⓒ KBS

Pour plus de folie, pourquoi ne pas monter sur le pont et nourrir les mouettes à bout de bras en leur offrant des petits gâteaux à la crevette ? C’est le moment idéal pour prendre de belles photos en plein action. De nombreux spectacles sont aussi proposés aux voyageurs comme des tours de magie et des démonstrations de ballet.





Le week-end, un départ du navire à 18h est proposé pour un dîner-croisière avec pour clou de la soirée, un magnifique feu d’artifices. Une fois de retour au port, le Hyundai Premium Outlet vous ouvre ses portes pour un moment shopping en toute liberté. Si vous êtes un voyageur étranger, rendez-vous à l’accueil information au rez-de-chaussée et présentez votre passeport pour recevoir un carnet de coupons valables dans toutes les boutiques du centre.