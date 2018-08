Tennis : Chung Hyeon forfait face à Novak Djokovic au Canada

ⓒ YONHAP News

Le joueur de tennis sud-coréen Chung Hyeon s'est retiré de son match contre le champion en titre de Wimbledon, Novak Djokovic, alors que sa saison, marquée par des blessures, se poursuivait au Canada.



Le 23e mondial a du déclarer forfait pour cette confrontation du premier tour de la coupe Rogers à Toronto, mardi 7 juillet, à cause d’une blessure au dos. Il vient de passer deux mois en dents de scie en raison d’une blessure à la cheville et d’ampoules aux pieds.



Ce dernier revers met en doute la participation du meilleur tennisman sud-coréen au dernier grand chelem de la saison, l’US Open, qui débutera le 27 août à New York. Chung a déjà manqué cette année les tournois de Roland Garros et de Wimbledon.