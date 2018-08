Grand prix mondial de taekwondo : Jang Jun et In Kyo-don remportent l’or

ⓒ YONHAP News

Jang Jun, un taekwondoïste sud-coréen de 18 ans, a gagné la finale dans la catégorie des 58 kg du Grand prix mondial de taekwondo qui s’est déroulé à Moscou du 10 au 12 août, devenant ainsi le plus jeune sud-Coréen à remporter une médaille d’or.



De son côté, son compatriote In Kyo-don a également ravi le public en décrochant le métal le plus précieux chez les plus de 80 kg suite à sa victoire contre le Slovène Ivan Konrad Trajkovic 13-5.





Enfin, la taekwondoïste Oh Hye-ri a dû se contenter de la médaille de bronze, l’or revenant à la Croate Matea Jelić et l’argent à la Britannique Lauren Williams dans la finale féminine des moins de 67 kg.