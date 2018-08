Affichages lumineux dans le métro : un cadeau original pour les groupes d’idoles

ⓒ YONHAP News

Les groupes d’idoles les plus populaires reçoivent souvent des cadeaux spéciaux de la part de leurs fans. Et parmi eux, il y en a un qui attire particulièrement les regards du grand public. Il s’agit des panneaux d’affichage lumineux que l’on voit souvent dans les stations de métro. Actuellement, dans plusieurs endroits de la station « Gare de Séoul », il y a des panneaux publicitaires pour célébrer le 5e anniversaire des débuts de BTS et l’anniversaire de Bae Jin-young, un membre du boys band Wanna One. Ce qui est impressionnant, c’est qu’on les voit toujours même un mois après le jour J.





Ainsi, on trouve entre cinq et 15 panneaux de publicité dans chacune des stations de métro fréquentées par les jeunes, dont Samseong, Hongdae et Sinchon sur la ligne 2. A en croire les coûts dévoilés sur le site d’un club de fans, ce type de publicité coûte entre un et deux millions de wons par mois pour un panneau normal, soit entre 770 et 1 540 euros. S’il s’agit d’un grand panneau, le coût de la publicité peut même atteindre 7 700 euros par mois.





Malgré ces coûts importants, les fans sont nombreux à cotiser volontiers pour leurs stars préférées et à prendre des photos souvenirs devant leurs publicités chaque fois qu’ils les trouvent.