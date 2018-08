Le système de protection des stars de k-pop se renforce

ⓒ Getty Images Bank

Depuis quelques années, beaucoup de groupes d’idoles partent assez régulièrement en tournée mondiale. Et certains voient leurs tubes figurer même sur le Billboard. En particulier, BTS s’y est récemment classé premier avec son récent album « Love Yourself Jeon : Tear ».





Cependant, avec cette popularité croissante, les stars de k-pop sont plus exposées à tel ou tel danger qu’avant. Par exemple, Jimin, un membre de BTS, a été menacé par un inconnu. Il a proféré des menaces de mort contre lui à trois reprises : en mars, en mai... et la dernière fois, il s’agit de son projet de tuer Jimin lors du concert de BTS prévu le 5 septembre à Los Angeles.





Parmi les girls bands, Twice et Apink ont été victimes de menaces de mort ou de terrorisme, à plusieurs reprises. Les agences de promotion de BTS et d’Apink ont fait appel à Interpol afin de parer à d’éventuels dangers. Et lors des prochains concerts de BTS aux Etats-Unis, le contrôle de sécurité sera beaucoup renforcé. Les spectateurs ne pourront accéder aux lieux de spectacle qu’avec des sacs transparents, comme c’était le cas lors du concert d’Ariana Grande en août dernier à Séoul. Beaucoup de fans de k-pop espèrent que leurs vedettes pourront se produire en toute sécurité.