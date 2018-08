A l’ère des médias individuels, de plus en plus de stars créent leurs propres contenus

ⓒ KBS

Aujourd’hui, les célèbres « YouTubers » et BJs, pour « broadcasting jockeys », sont de plus en plus nombreux à s’implanter même à la télévision. Or, à l’inverse, de nombreux chanteurs rejoignent le courant des médias individuels, pour mieux se faire connaître ou communiquer davantage avec leurs fans.





Dans le passé, les médias individuels étaient considérés comme des supports permettant à ceux qui n’ont pas l’occasion d’apparaître dans les médias classiques de se faire connaître auprès du public. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les chanteuses Solbi, Lyn, Suhyun d’Akdong Musician et Luna, une membre de f(X) ont créé leurs chaînes individuelles sur YouTube et retrouvent assez régulièrement leurs fans avec divers contenus. Certaines dévoilent quelques facettes intéressantes de leurs vies quotidiennes et d’autres présentent leurs propres astuces pour des soins de beauté ou des choix de plats.





Parmi les stars masculines, on ne peut pas s’empêcher de parler de G.O., un membre de MBLAQ. Lui s’est reconverti en BJ sur Afreecatv.com. Il anime actuellement « G.O. TV » sur cette plateforme spécialisée dans le webcasting individuel. Des fois, il présente des chansons, reprend celles d’autres chanteurs ou encore invite l’actrice Choi Ye-seul, sa petite-amie.





Ainsi, les stars communiquent davantage avec leurs admirateurs en montrant naturellement leurs loisirs, leurs goûts, enfin tout ce qui les intéressent. Et on constate une nouvelle tendance. Certains chanteurs ou groupes passent même dans quelques shows de célèbres BJs, afin de promouvoir leurs nouveaux disques ou concerts.