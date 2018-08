Hwasa, une membre de Mamamoo, gagne en popularité

ⓒ YONHAP News

Mamamoo est un quatuor féminin qui a débuté en 2014. Avant même leur apparition sur scène, le groupe avait fortement attiré l’attention du public du fait de la participation à leur disque de Kim Do-hoon, un véritable faiseur de succès. Il compte déjà pas mal de tubes à succès dont « Um Oh Ah Yeh », « Piano Man », « Mr. Ambiguous » et « You’re the best ». Nettement différencié des autres girls bands au niveau du chant et de divers concepts, Mamamoo est devenu très vite célèbre et le grand public s’est mis à s’intéresser à chacune des quatre membres.





En particulier, c’est Hwasa, l’une d’entre elles, qui se retrouve sous le feu des projecteurs depuis son apparition dans « Je vis seul », une émission de télé-realité de la chaîne MBC. Là, elle a montré sa vie quotidienne avec simplicité et les téléspectateurs ont été fortement séduits par son apparence très naturelle et sobre. Après son passage, les plats qu’elle a pris dans des restaurants sont devenus très à la mode. Parmi eux, il y a même des tripes de bœuf grillées. Par ailleurs, elle a prouvé son talent d’auteure-compositrice-interprète en sortant quelques morceaux créés par ses propres soins.