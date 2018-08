Plusieurs chanteurs se produiront ensemble pour reconstruire un orphelinat au Cambodge

Plusieurs vedettes, dont les chanteurs Choi Seong-soo, Yoo Ik-jong et la chanteuse Soh Chan-hwee se réuniront pour donner conjointement un concert caritatif. Intitulé « I Love Concert », l’événement aura lieu le 29 septembre au Daeyang Hall de l’université Sejong à Séoul.





Les artistes participants feront don de leurs talents et toutes les recettes du concert seront reversées à l’« Abri des Anges ». C’est une association à but non lucratif qui a pour vocation d’aider les Cambodgiens les plus défavorisés. Avec les fonds ainsi levés, elle va reconstruire un orphelinat et une école là-bas.