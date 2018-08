Les députés renoncent aux primes d’activités spéciales

ⓒYONHAP News

Les députés ont décidé de supprimer les fonds destinés à soutenir leurs activités spéciales. Les élus du parti au pouvoir tout comme ceux de l’opposition se sont mis d’accord pour mettre définitivement fin à ces dépenses contestées par la population pour leur manque de transparence. Ce budget a vu le jour dans le but de soutenir les activités dites « spéciales » des parlementaires. Beaucoup le pointent du doigt car il ne nécessite aucun reçu ni justificatif. Cela veut dire que les bénéficiaires peuvent l’utiliser à leur guise. D’où son surnom ironique de « second salaire » versé aux députés.





Selon la loi actuelle, le président de l’Assemblée nationale, les présidents des comités permanents ou encore le chef de chaque groupe parlementaire peuvent en profiter. Cependant, aucun recensement détaillé n’a été réalisé jusqu’à ce jour pour connaître le nombre exact de bénéficiaires. Selon les informations obtenues, les présidents des trois groupes parlementaires se voient attribuer chaque mois un montant total de 100 millions de wons, à savoir 77 000 euros. Et chacun des 18 membres du comité permanent touche six millions de wons, soit environ 4 600 euros. Le président de l’Assemblée nationale, ainsi que les deux vice-présidents, bénéficient eux d’une somme relativement importante, surtout lors de leurs visites à l’étranger.





Quant aux partis politiques, ceux qui comptent au moins 20 députés et qui sont rattachés à un groupe parlementaire peuvent accéder chaque mois et à chaque session parlementaire à une enveloppe au titre de « subvention pour l’élaboration des politiques » et de « primes pour les activités collectives ». Au total, le montant cumulé des primes attribuées s’élève chaque année à six milliards de wons, soit 4,6 millions d’euros.





La population a pu découvrir l’existence de ces fonds grâce au procès lancé par une association civile qui a exigé la publication du détail de leur versement. Cette dernière a obtenu gain de cause et le tribunal a ordonné au Parlement de publier les dépenses engagées dans le cadre de ces primes pour 2016. Maintenant, le regard est porté sur les autres organismes publics qui maintiennent cette pratique que la majorité des sud-Coréens contestent.