Les travailleurs sud et nord-coréens veulent élargir leurs échanges

ⓒKBS News

Les travailleurs nord-coréens sont retournés hier chez eux après avoir effectué une visite de trois jours au Sud. Composée de 64 personnes, leur délégation avait franchi vendredi dernier la frontière et posé ses valises à Séoul. Ces ouvriers ont participé à deux matches amicaux de football, devant plus de 30 000 spectateurs au stade de la Coupe du monde de Sangam. Ces rencontres ont eu lieu trois ans après celles organisés en octobre 2015 dans la capitale nord-coréenne. Au-delà des échanges sportifs, plusieurs discussions ont eu lieu dans le domaine du travail, réunissant les représentants des travailleurs des deux Corées. Les ouvriers venus du royaume ermite se sont également recueillis sur les tombes de Jeon Tae-il et de sa mère. Jeon est un ouvrier sud-coréen et militant des droits des travailleurs qui s'immola en 1970 à l'âge de 22 ans pour protester contre la dictature et les conditions de travail imposées par Park Chung-hee, président de l'époque.





La Corée du Sud avait déjà accueilli en 2007 les travailleurs du régime communiste. Ces derniers ont donc traversé la frontière intercoréenne pour la première fois depuis onze ans. Il s’agit de la première initiative intercoréenne privée depuis la déclaration de Panmunjom adoptée le 27 avril par Moon Jae-in et Kim Jong-un. Le milieu des travailleurs espère qu’elle ouvrira la voie à d’autres événements. Les rencontres amicales de football entre les travailleurs du Sud et ceux du Nord ont également réussi à créer une ambiance sociale favorable au respect des engagements pris par les dirigeants des deux Corées. En effet, trois fédérations de travailleurs, dont deux sud-coréennes, à savoir la FKTU et la KCTU, ont publié une déclaration commune. La première, à tendance conservatrice, estime que cette première initiative privée a été couronnée de succès et qu’elle pourra contribuer à élargir les échanges intercoréens dans divers domaines.





A travers cette déclaration collective, les associations de travailleurs du Sud et du Nord se sont mises d’accord pour organiser, à l’occasion du 11e anniversaire de l’adoption de la déclaration du 4 octobre, la deuxième édition du rassemblement des travailleurs des deux pays. La première a été organisée en 2003 à Pyongyang, suite à la création de l’association intercoréenne des travailleurs en 2001, l’année qui suit celle où la déclaration intercoréenne du 15 juin 2000 a été adoptée. Le deuxième engagement consiste à organiser annuellement la réunion des représentants du milieu du travail de la péninsule coréenne.