Des mesures pour assouplir les règles pour les banques en ligne

ⓒ YONHAP News

Cela fait un an depuis le lancement des banques exclusivement sur Internet en Corée du Sud, et sont apparus des appels à un assouplissement de la réglementation les régissant. Le 7 août, le président de la République a en effet appelé à une réforme des règles pour les banques Internet en tant que mesure clé pour promouvoir une croissance innovante, une politique qui constitue le nouvel objectif économique de son gouvernement. Cela, car ces nouvelles banques ont apporté une nouvelle dynamique au secteur financier en rendant les transactions plus faciles et rapides, et en suscitant une réaction positive des utilisateurs. Toutefois freinées par la législation, elles n’ont pas pu encore prendre complètement racine sur le marché.

En fait, l’un des principes de base de l’industrie financière sud-coréenne consiste à empêcher les sociétés non financières de détenir des parts importantes dans les banques sud-coréennes. Une mesure de sauvegarde pour que la séparation entre les banques et les entités commerciales empêche les grands conglomérats du pays de se prêter de l’argent. Mais dernièrement, le gouvernement et l’ensemble de la classe politique ont fait savoir qu’ils souhaitaient un assouplissement de la réglementation sur les banques Internet, expliquant qu’un tel geste conduirait à plus d’investissements dans les entreprises des technologies de l’information, au développement des industries pertinentes et à la création d’emplois pour former un cercle économique vertueux.