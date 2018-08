Pomme de terre d’été (II)

ⓒ KBS

Connaissez-vous les vertus de la pomme de terre ?

Riche en vitamine C, elle est efficace pour la récupération rapide de la fatigue, et vu sa haute teneur en fer, elle permet de se prémunir contre l’anémie. En tant qu’aliment de nature alcaline, elle permet d’améliorer l’acidité de l’organisme des gens de notre époque, souvent caractérisés par une mauvaise habitude alimentaire.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir divers plats à base de pomme de terre qui est de plus en plus recherchée pour ses qualités nutritives.





La pomme de terre a été introduite au pays du Matin clair au début du 19e siècle. Et c’est à partir de l’époque de l’occupation japonaise que l’on a commencé à la cultiver en masse afin de nourrir une population affamée.

Notre première destination cette semaine est Geochang, dans la province de Gyeongsang du Sud. Cette ville qui se démarque par une qualité de sol remarquable permet de cultiver de succulentes pommes de terre qui peuvent être conservées longtemps. Ici, les habitants revivent leurs souvenirs d’enfance. Lorsqu’ils allaient nourrir les taureaux dans les champs, ils passaient leur temps en faisant le « samgut ». On creuse la terre, puis on étale des pierres avant d’y dresser de plus grandes pour aménager une sorte de foyer. Dedans, on fait un feu pour réchauffer les pierres, puis on y étale les feuilles de maranta avant d’y déposer les pommes de terre. On les couvre de nouveau avec les feuilles de maranta puis on verse de la terre. Ensuite on fait un trou par lequel on verse de l’eau qui, au contact des pierres brûlantes, devient de la vapeur. Une méthode traditionnelle qui donnait la possibilité aux enfants de passer le temps et de préparer eux-mêmes de quoi calmer leur faim.





Une fois de retour chez eux, les enfants étaient souvent accueillis par le « hobaknip gamjaguk ». Dans l’eau bouillante, on met des pommes de terre coupées en tranches et des feuilles de potiron. L’assaisonnement se fait simplement avec de la sauce soja. Sans un bol de riz cuit à la vapeur, cette soupe constitue à elle seule un plat bien copieux. Il y a aussi le « gamjabuggak ». On coupe les pommes de terre en petits morceaux ronds et fins, les blanchit légèrement dans l’eau bouillante, puis les étale et les laisse sécher environ deux jours sous le soleil. Si on les fait frire, ils deviennent des chips qui sont à la fois un des meilleurs desserts pour les enfants et l’amuse-bouche préféré des amateurs d’alcool. Quant au « gamjajang », une pomme de terre râpée à la cuillère et cuite dans une casserole et assaisonnée simplement avec de la sauce soja et des morceaux de piment fort, elle devient une « voleuse de riz » qui permet de vider en un clin d’œil un bol de riz cuit à la vapeur.





Déplaçons-nous à Gochang dans la province de Jeolla du Nord. M. Jang qui est un véritable expert de la pomme de terre nous accueille avec divers types de « gamja » qu’il a développés et avec lesquels il mène des recherches.

Lorsqu’on prépare la pâte, on utilise une pomme de terre poudreuse dont le taux de fécule est élevé. On écrase la patate cuite puis on y ajoute du fromage en poudre et du beurre pour en faire une pâte qui ressemble aux gnocchis. Pendant ce temps, on prépare un bouillon à base de pâte de soja fermenté, de poudre de champignon « pyogo » et de piment fort. La texture bien ferme de la pâte et la soupe pimentée forment un mariage gustatif particulier dans ce « gamjasujebi ». Lorsque l’on prépare les frites, on utilise également des patates à haute teneur en fécule. Petite astuce pour rendre la texture croustillante, c’est de cuire légèrement la patate une première fois avant de la frire dans l’huile.





Est-ce que vous avez apprécié notre voyage à la découverte des pommes de terre ? « Saveur du terroir » vous propose de consommer régulièrement cet aliment équilibré rempli de vitamines, de minéraux et de glucides et de rester ainsi en bonne santé.