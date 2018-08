Festival Fringe de Séoul 2018

Le Festival Fringe de Séoul se déroulera du 15 au 18 août 2018 dans le stade de la Coupe du monde de Séoul.





Ce festival est une fête de l’art indépendant, créée il y a 21 ans, à laquelle peuvent participer librement des artistes dans divers domaines tels que le théâtre, la danse, la musique, la performance, la vidéo, le mime et les arts visuels variés. Non seulement le terrain de jeu, mais aussi les toilettes, les escaliers, les tribunes des spectateurs et les couloirs du stade se transformeront en scène de spectacle.





Lors de cette manifestation, 800 artistes donneront des spectacles variés. De leur côté, les visiteurs pourront participer à des programmes permettant d’expérimenter des activités artistiques.





Date : du 15 au 18 août 2018

Lieu : stade de la Coupe du monde de Séoul

Site : http://www.seoulfringefestival.net