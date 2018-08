1e journée nationale de commémoration des « wianbus »

ⓒYONHAP News

Aujourd’hui, c’était la Journée nationale de commémoration des victimes de l’esclavage sexuel par l’armée nipponne. Le 14 août 1991, la défunte Kim Hak-sun avait témoigné et dénoncé publiquement pour la première fois le système d’esclavage sexuel de l’Armée impériale du Japon durant la Seconde guerre mondiale. Par la suite, le sujet a pris de l’ampleur et a attiré l’attention de la communauté internationale. En 2012, à l’occasion de la 11e Conférence de solidarité asiatique, cette date a été instituée comme journée commémorative. Depuis, elle est célébrée par les sociétés civiles au pays du Matin clair. Et à partir de cette année, elle est désignée comme un jour commémoratif national. Divers événements ont alors eu lieu ce mardi aux quatre coins du pays.





En amont de cette journée significative, un institut de recherche dédié aux questions de l’esclavage sexuel des soldats japonais a ouvert ses portes. Ce sous-organe au sein de l’Institut des droits des femmes de Corée a été inauguré officiellement le 10 août dernier. Il sera chargé de soutenir divers projets de recherche concernés. D’ailleurs, il rassemblera des archives ainsi que des résultats d’études en la matière, en commençant par la recherche de documents éparpillés en Corée du Sud comme à l’étranger et leur numérisation en base de données. Quant au ministère sud-coréen de la Femme et de la Famille, il souhaite que cet organe joue un rôle de centre de recherche pour le respect des droits des femmes dans le monde.





Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à l’éventuelle inscription des archives nationales dans le registre Mémoire du monde de l’Unesco. On compte actuellement 3 185 documents qui ont été désignés comme archives nationales entre 2013 et 2014. On y trouve des transcriptions de témoignages des victimes et des enregistrements vidéo d’examens psychologiques, de conférences de presse et de manifestations. Ce n’est pas tout. Il y a aussi des peintures décrivant de manière vivante les douleurs vécues par les victimes, des dépouilles, des objets exclusifs de l’Armée nippone dont le Yen militaire japonais, l’épée et le casque d’acier, le buste des victimes, la maquette de l’établissement où se pratiquaient la prostitution forcée, le coffre des cendres des victimes, ainsi que le monument commémoratif.





L’inscription sur le registre Mémoire du monde des documents relatifs à l’esclavage sexuel des femmes perpétré par le Japon avait été demandée conjointement par neuf pays dont la Corée du Sud, la Chine et Taïwan. Cependant, avec les efforts obstinés et organisés du gouvernement japonais, l’Unesco avait fini par décider, en octobre dernier, de retarder son examen de ladite requête d’inscription en soulignant qu’il recommande des échanges de dialogue. Espérons que la Journée nationale que l’on a commémorée aujourd’hui sera un tournant décisif pour l’inscription de ces archives au registre dans les meilleurs délais.