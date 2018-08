3e sommet Moon-Kim : un nouvel élan vers la dénucléarisation ?

ⓒKBS News

Un troisième sommet intercoréen entre Moon et Kim est prévu au mois de septembre. Cette prochaine rencontre pourra-t-elle contribuer à faire avancer les négociations entre Washington et Pyongyang concernant la dénucléarisation, qui sont actuellement au point mort ? Les avis discordent compte tenu du résultat des pourparlers intercoréens de haut niveau tenus hier au village de la trêve. Les deux parties ont convenu d’organiser une nouvelle rencontre entre leurs dirigeants le mois prochain à Pyongyang, sans pour autant en fixer la date exacte. Elles n’ont d’ailleurs pas précisé les détails liés à la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom, adoptée le 27 avril dernier à l’occasion du premier sommet historique entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Vu l’absence d’accord sur un agenda concret, beaucoup soulignent que les relations intercoréennes ne pourront pas s’améliorer sans un progrès dans celles entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. D’un côté, on observe des attentes pour un deuxième sommet nord-coréano-américain, après la troisième rencontre entre le Sud et le Nord prévue en septembre. De l’autre, les inquiétudes se propagent sur l’éventuelle tentative du régime communiste d’éloigner les deux alliés sud-coréano-américain.





Le prochain sommet est prévu juste avant l’Assemblée générale des Nations unies alors que les discussions liées à la dénucléarisation restent dans l’impasse. D’où le rôle indispensable et urgent du président sud-coréen en tant que médiateur ou facilitateur. C’est un enjeu très délicat pour Moon. Il doit convaincre son homologue nord-coréen de concrétiser les dispositifs liés à la dénucléarisation, dont la déclaration et l’inspection de ses installations nucléaires. En même temps, il est nécessaire de poursuivre les discussions avec son homologue américain en vue d’adopter la déclaration de la fin de la guerre de Corée dans le courant de cette année. A cela s’ajoute la question des sanctions des Etats-Unis et de l’Onu contre la Corée du Nord.





Si le tête-à-tête intercoréen de septembre se réalise, ce sera la première visite à Pyongyang d’un président sud-coréen depuis onze ans. Lors du premier sommet Moon-Kim tenu en avril dernier, les deux dirigeants s’étaient mis d’accord sur un prochain rendez-vous dans la capitale nord-coréenne en automne. D’après plusieurs sources, la date devrait être fixée entre le 11 et le 14 septembre. Le 9 étant le jour de l’anniversaire de la proclamation de la République populaire démocratique de Corée, les deux parties souhaiteraient éviter cette date. A noter que l’Assemblée générale des Nations unies est prévue à partir du 18 septembre prochain. On évoque la participation conjointe des deux dirigeants à ce plus grand rassemblement de la communauté internationale. Si le chef de l’Etat sud-coréen arrive à convaincre Kim de prendre part à ce rassemblement à New York, on pourra s’attendre à un avancement sans précédent des questions nord-coréennes.