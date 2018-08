Jang Pil-soon retournera sur scène avec son huitième opus

Date : les 25 et 26 août 2018

Lieu : Veloso hall, à Séoul





L’auteure-compositrice-interprète Jang Pil-soon se produira les 25 et 26 août au Veloso hall, situé dans le quartier Hongdae à Séoul. L’événement est organisé pour promouvoir son huitième album sorti le 8 août. Intitulé « Soony eight : Sogil Flower », il recueille ses dix plus récents singles et deux nouveaux morceaux. Il est d’ailleurs sorti le 8 août.





Depuis ses débuts en 1989, elle s’impose comme l’une des meilleures chanteuses du genre « folk rock ». Depuis une dizaine d’années, elle habite à Jeju, une grande et belle île située tout au sud de la péninsule coréenne. Et « Sogil(소길) » est le nom de son village.





Le spectacle est fait pour ceux qui veulent découvrir et redécouvrir les charmes de l’artiste et des beaux paysages de Jeju en musique !