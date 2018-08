« Cool Acoustic » avec ALi et Min Kyung-in Trio

Date : le 2 septembre 2018

Lieu : Aram Concert hall de l’Aram Nuri, à Goyang





Le 2 septembre, la chanteuse ALi et Min Kyung-in Trio monteront ensemble sur la scène de l’Aram Concert hall de l’Aram Nuri, à Goyang, une ville située en banlieue nord-ouest de Séoul.





Dotée d’une voix à la fois explosive et raffinée, ALi a débuté en 2009 avec son premier album « After the love has gone ». Elle est réputée pour ses performances vocales hors pair, notamment depuis son passage dans « Chefs d’œuvre immortels », un tremplin musical.





C’est une rare rencontre entre une vocaliste de ballade et de R&B et un groupe d’instrumentalistes de jazz. Le trio dirigé par le pianiste Min Kyung-in l’accompagnera tout au long du concert. Ils créeront des effets de synergie lors de ce concert intitulé « Cool Acoustic ».