Hyundai Motor dépasse la barre des 1 million de voitures vendues au Brésil

ⓒYONHAP News

Le nombre de voitures de Hyundai Motor vendues au Brésil vient de dépasser la barre des 1 million d’unités. Le premier constructeur automobile sud-coréen a réalisé cet exploit seulement six années après son implantation sur le marché brésilien. Cette nouvelle est d’autant plus étonnante que la plupart de ses concurrents internationaux ont dû attendre au moins 11 ans, voire 20, pour atteindre le même résultat. A titre d’exemple, il a fallu 11 ans pour Renault et Fiat, 15 ans pour Honda, Toyota et Volkswagen, 20 ans pour GM et Ford. Ainsi, Hyundai Motor a réussi à battre le record en réduisant de moitié la durée la plus courte enregistrée par les constructeurs français et italien.

Depuis quand Hyundai Motor est présent au Brésil ? Sa première usine là-bas a été inaugurée en 2012 à Piracicaba, située dans l'Etat de São Paulo. En octobre de cette année-là, le constructeur sud-coréen a lancé la HB20. Une berline compacte qui a d’emblée séduit les consommateurs locaux grâce à un design sophistiqué et à d’excellentes performances. Le fleuron de l’industrie automobile sud-coréenne a pu ainsi s’imposer sur le marché brésilien et vendre plus de 1 million d’unités en un temps record.

Comment expliquer ce succès fulgurant ? Les professionnels du secteur automobile attribuent cette bonne performance à sa stratégie de localisation. Au-delà du modèle HB20 spécifiquement conçu pour le marché brésilien, Hyundai a sorti son SUV compact Creta répondant aux attentes des automobilistes brésiliens. Lancer des modèles adaptés aux besoins locaux est la clef de son succès. Selon un responsable de l’entreprise sud-coréenne, les voitures de Hyundai ont entraîné un changement révolutionnaire sur le marché brésilien grâce à sa qualité du service, son design et ses performances. Ainsi, la marque est-elle de plus en plus prisée par les Brésiliens.

Quelle est sa part de marché sur place ? Avec une part de marché supérieure à 9 %, Hyundai Motor gagne en popularité et en confiance sur le marché automobile local. Ce n’est pas tout. Encouragé par ce succès, le leader automobile sud-coréen a lancé en juin dernier une nouvelle usine de fabrication de véhicules. Une usine destinée à la fabrication de pièces automobiles sera également construite en parallèle. Ainsi, sa capacité annuelle devrait passer de 180 000 unités à 220 000 unités. En misant davantage sur le marché de l’Amérique latine à fort potentiel, l’entreprise sud-coréenne espère augmenter son chiffre d’affaires qui s’est érodé sur le marché américain.