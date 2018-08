L’équipe de préparation sud-coréenne est partie aujourd’hui aux monts Geumgang

ⓒKBS News

Une équipe de préparation sud-coréenne est partie aujourd’hui en direction des monts Geumgang, sur la côte est du territoire nord-coréen, afin de préparer les retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée. Rappelons que ces retrouvailles familiales font partie des engagements pris lors du sommet intercoréen tenu le 27 avril au village de la trêve de Panmunjom.

Comment cette séance va être organisée ? Elle va se dérouler en deux temps de trois jours chacun. D’abord, un premier round aura lieu entre le 20 et 22 août au Nord. Dans ce cadre, 93 sud-Coréens iront de l’autre côté du 38e parallèle afin de retrouver leurs familles. Pour le deuxième round, du 24 au 26 août, toujours au Nord, il s’agit de 88 nord-Coréens qui vont retrouver des proches venus du Sud.

Quel a été le processus de sélection de ces Coréens ? Les deux Corées ont commencé par vérifier si les personnes recherchées des candidats à cette 21e édition étaient encore en vie. Résultat, 122 personnes ont été confirmées vivantes et 7 autres mortes parmi les 200 demandes que le Nord avait transmises au Sud. De l’autre côté, ont été retrouvées 122 personnes en vie et 41 décédées parmi les 250 demandes de familles nord-coréennes. Au final, Séoul et Pyongyang ont retenu respectivement 93 et 88 finalistes. Les deux pays ont échangé le 4 août la liste de ces personnes retenues à Panmunjom.

Quelle est la composition de la délégation sud-coréenne ? La délégation sud-coréenne compte 35 nonagénaires, 46 octogénaires et 12 personnes ayant moins de 79 ans. Parmi eux, dix personnes retrouveront des proches ayant une relation père-fils ou celle de grands-parents et petits-enfants. 41 attendent de voir des frères ou des sœurs alors que 42 personnes se déplaceront pour rencontrer des cousins.

Quelle est la situation de l’autre côté de la frontière ? Parmi les nord-Coréens retenus pour cette rencontre, on comptera 5 nonagénaires, 62 octogénaires et 21 personnes de moins de 79 ans. Du point de vue du lien familial, trois personnes reverront des proches liés par la relation père-fils ou celle de grands-parents et petits-enfants, 61 personnes leurs fratries et 24 autres personnes des cousins.

On voit que l’âge moyen est extrêmement élevé. Cela veut dire que les familles séparées ont de moins en moins de chances de retrouver des proches en raison du vieillissement. 65 ans après leur séparation, beaucoup d’entre eux sont décédés. C’est la raison pour laquelle on voit de moins en moins de retrouvailles entre parents et enfants. Face à cette situation, des voix s’élèvent pour mettre en avant la nécessité de créer un bureau de réception permanent au lieu d’une initiative éphémère. Cependant, cette proposition n’arrive pas à se concrétiser face à l’absence de réaction du régime communiste.