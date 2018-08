A Hong Kong, les « réfugiés McDonald’s » se multiplient

ⓒ Getty Images Bank

A Hong Kong, ceux qui dorment la nuit dans un restaurant de la chaîne de restauration rapide américaine McDonald’s se sont multipliés.





Ce qui est étonnant, c’est que la majorité de ces gens surnommés les « réfugiés McDonald’s » avaient leur propre logement. Plus de 70 % habitaient dans des immeubles à usage locatif et beaucoup d’entre eux sont des employés à temps plein.





S’ils ne restent pas chez eux, c’est principalement à cause de problèmes économiques, tels que les loyers exorbitants ou les frais d’électricité. A Hong Kong, le prix des habitations par ㎡ a atteint 1 700 dollars l’année dernière, soit le double par rapport à il y a dix ans. De plus, maintenant qu’il fait très chaud, ces restaurants climatisés sont attrayants pour ceux qui souhaitent réduire leur facture d’électricité. Et s’y ajoutent, selon le comité, le wifi gratuit, les plats bon marché et les toilettes propres de ces établissements.