Myanmar : les éléphants « employés » pour l’abattage du bois sont-ils heureux ?

Au Myanmar, sur les champs d’abattage du bois gérés par l’Etat, plus de 5 000 éléphants transportent du bois dans les régions montagneuses où les engins lourds ne peuvent pas pénétrer. Assurant cette tâche pénible depuis des siècles, ces animaux sont aujourd’hui traités comme des travailleurs réguliers par l’Etat.





Ils ne travaillent que cinq heures par jour, de juin à février, la période où il fait relativement frais. Après leurs horaires de travail, ils ont le droit de se déplacer dans la forêt pour chercher de la nourriture. Ils se reposent les jours fériés et les femelles peuvent profiter d’un congé maternel. De plus, les vétérinaires envoyés par l’Etat contrôlent leur santé régulièrement, même après leur retraite à l’âge de 55 ans.





Cependant, ces champs ne sont pas leur paradis. Pour combler le manque de main d’œuvre, on capture des petits éléphants dans la nature. Selon les études, leur mortalité est plus élevée que celle des petits nés d’éléphants de ces champs. Les chercheurs estiment que c’est à cause des blessures et du traumatisme causés par leur capture, du processus de dressage, ainsi que du stress engendré par les chaînes de fer attachées à leurs pattes.