2001 : premiers échanges de lettres entre les familles coréennes séparées par la frontière

Une nouvelle session officielle de retrouvailles de familles coréennes séparées par la frontière aura lieu la semaine prochaine, sur le parc touristique nord-coréen des monts Geumgang, du 20 au 16 août précisément. La dernière session de rencontres avait eu lieu il y a trois ans. La reprise de ces réunions, beaucoup trop rares et désespérément attendues par des dizaines de milliers de familles, est l’occasion d’aborder un évènement souvent méconnu : les premiers échanges de lettres entre familles du Nord et du Sud, en 2001.





A la suite du sommet intercoréen du 15 juin 2000, une réunion de familles séparées est organisée en août la même année, pour la première fois depuis 15 ans. En septembre 2000, les deux Corées commencent à échanger des informations sur la situation et les adresses des membres de ces familles déchirées par la guerre, dans l’objectif d’autoriser des échanges de lettres. Cela faisait un effet un demi-siècle que tout échange épistolaire était strictement interdit entre Nord et Sud...





« Le Sud et le Nord ont décidé que ces lettres devaient respecter un format particulier : le nombre de mots était limité, et les missives ne devaient parler que de sujets familiaux, en évitant tout ce qui était politique. Des choses comme - mon père est mort, mon frère s’est marié, sa femme vient de telle ou telle famille, mon neveu est né, etc. - étaient autorisées. N’aborder que des questions familiales permettait d’éviter les problèmes de sécurité et d’empêcher la diffusion de propagande » se souvient Choi Eun-beom, ancien représentant sud-coréen aux pourparlers entre les Croix-Rouges des deux Corées et aujourd’hui conseiller d’une association de familles séparées. Récit.