PIB, RNB… où la Corée du Sud s’est-elle située en 2017 ?

ⓒYONHAP News

Pour l’année 2017, le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud se positionne au 12e rang parmi les nations les plus riches dans le monde. Selon la Banque mondiale, le PIB du pays du Matin clair s’est élevé à 1 530,8 milliards de dollars en 2017, alors que son revenu national brut (RNB) par habitant s’est placé au 31e rang avec 28 380 dollars. Pour rappel, le PIB comprend toutes les activités de production effectuées dans un territoire national aussi bien par les locaux que par les étrangers. Il s’agit de la valeur totale des biens et services créées au cours d’une année par les acteurs économiques d’un pays, dont les ménages, les entreprises et le gouvernement. Cet indicateur montre donc l’envergure de l’économie du pays.





Le PIB sud-coréen s’était hissé au 10e rang en 2005 pour battre son record dans le classement international. Cependant, sa position a varié au fil des années : 11e en 2006, 13e en 2007, pour chuter jusqu’à la 15e place en 2008. Entre 2009 et 2013, il a maintenu sa 14e position avant de monter d’un cran en 2014. La Corée du Sud est ensuite remontée au 11e rang en 2015 pour garder sa place jusqu’à l’année suivante avant de se faire rattraper par la Russie, qui a atteint 1 577,5 milliards de dollars en 2017. Ce sont les Etats-Unis qui sont montés sur la plus haute marche du podium en 2017, avec 19 390,6 milliards de dollars. Viennent ensuite la Chine avec 12 238,7 milliards, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Inde, la France, le Brésil, l’Italie, et enfin le Canada qui referme le top 10.





Regardons de plus près le RNB par tête du pays en 2017, soit 28 380 dollars, ou 38 260 dollars calculé en parité de pouvoir d’achat. Précisons d’abord que le RNB est assez proche du produit national brut (PNB). Il correspond à la somme des revenus perçus, pendant une période donnée, par les agents économiques nationaux. Ce qui le différencie du PIB, c’est que les revenus des nationaux perçus à l’étranger sont comptabilisés alors que les revenus des étrangers résidant dans le pays sont exclus. Le RNB par tête est la division du RNB nominal par la taille de la population. Cet indicateur permettrait alors de mieux comprendre le niveau de vie de la population d’un Etat. Et pour être plus précis, on utilise le revenu national brut en parité de pouvoir d’achat (PPA). Il s’agit du RNB converti à un taux de change qui permet de gommer les différences de prix entre nations. Si on regarde le classement du RNB par tête en PPA, c’est le Qatar qui arrive en tête avec 128 060 dollars, suivi par Macao avec 96 570 dollars et Singapour avec 90 570 dollars. Les Etats-Unis arrivent au 12e rang avec 60 200 dollars, l’Allemagne au 17e avec 51 760 dollars et le Japon au 24e rang avec 45 470 dollars. Quant à la Corée du Sud, elle se place au 31e rang derrière la Nouvelle-Zélande.