Les deux Corées ont rétabli toutes leurs lignes de communication militaire

La ligne de communication militaire de Donghae, dans la zone de la mer de l’Est, vient d’être restaurée. C’est une bonne nouvelle à quelques jours des retrouvailles de familles séparées par la guerre. Désormais, toutes les lignes de communication entre le Sud et le Nord sont normalisées. Concrètement, trois câbles en fibre optique sont déployés respectivement dans l’est de la péninsule, donc, et dans la zone de Seohae, sur la côte ouest. Chaque canal de communication est constitué d’une connexion téléphonique, fax et d’une ligne de réserve. Les deux Corées s’étaient mises d’accord le 17 septembre 2002 sur cette installation reliant leurs salles d’opération militaire dans le but de prévenir d’éventuels conflits et de garantir la sécurité de circulation dans le cadre des échanges intercoréens. En se basant sur cette entente, des lignes de communication ont été installées à Seohae et à Donghae, respectivement le 24 septembre et le 5 décembre 2002.





La ligne sur la côte est, qui vient d’être rétablie, avait été complètement détruite par un feu de forêt le 28 novembre 2010. Il n’existait alors plus aucun moyen de communication dans la zone de Donghae. C’est ainsi que pour la récente restauration, huit ans après l’incendie, les câbles ont dû être à nouveau tirés. Son rétablissement permettra d’accompagner les nouvelles réunions de familles déchirées par la guerre qui se dérouleront aux monts Geumgang du 20 au 26 août.





Quant à la ligne de communication de Seohae, elle était surtout utilisée comme guichet de notification des déplacements lors des échanges humains, notamment vers le complexe industriel de Gaeseong, en territoire nord-coréen. Mais elle avait également été interrompue par Pyongyang en février 2016, en représailles contre la décision de Séoul de suspendre le parc industriel suite aux essais nucléaires du Nord. Elle a finalement été remise en marche au début de cette année juste avant les JO d’hiver de PyeongChang. Dans la zone de Seohae, il existe trois câbles de communication en plus de la ligne de communication militaire. Connectant les quartiers généraux des flottes des deux parties, ils ont pour but de prévenir d’éventuelles collisions accidentelles maritimes. Ils ont bien sûr tous été rétablis avec les lignes militaires de la zone. La restauration de l’ensemble des canaux de communication contribuera à l’adoucissement des tensions militaires et à l’établissement de la confiance mutuelle entre les deux Corées.