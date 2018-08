15 août, le jour de la libération de Corée

Le 15 août 1945, la péninsule coréenne se libère du joug de l’occupant japonais. La capitulation du Japon par la voix de son empereur Hirohito, qui a demandé l'arrêt des combats, met un terme non seulement à la Seconde guerre mondiale mais aussi à la colonisation exercée par son pays.





Mais il y a un autre 15 août, lui aussi très important pour la Corée, c’est celui de 1948, soit trois ans après la libération. Cette année-là, le premier président de la Corée du Sud est élu, et il répond au nom de Syngman Rhee.





Chaque année, quelques semaines avant ce jour férié, les mairies s’attèlent à décorer les rues de drapeaux, et les sud-Coréens eux-mêmes en accrochent à leur balcon. Le patriotisme est à son comble et les gens ont besoin de se souvenir.





Divers événements sont prévus, dont le festival Seodaemun du jour de l’indépendance, mais il y en a un qui est très attendu chaque année, c’est le discours du président de la République. Cette année, pour le 73e anniversaire de la libération de la Corée, c’est Moon Jae-in, en fonction depuis un peu plus d’un an, qui a prononcé le deuxième discours de son mandat. Le devoir de mémoire est toujours présent et les combattants pour l’indépendance ainsi que leurs familles n’ont pas été oubliés.





Un événement tragique marque malgré tout le 15 août. En ce jour de 1974, une tentative d’assassinat contre le président en fonction Park Chung-hee est déjouée, mais emporte néanmoins la première dame, Yuk Young-soo, pendant la cérémonie tenue à l’occasion de ce jour anniversaire.