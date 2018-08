J-1 avant le coup d’envoi des Jeux asiatiques en Indonésie

ⓒYONHAP News

Les Jeux asiatiques de Jarkarta-Palembang s’ouvrent demain. Les équipes nationales des deux Corées ont pris part, hier, à une cérémonie de bienvenue au village des athlètes. Les membres des délégations étaient vêtus d’un uniforme aux couleurs et design similaires. D’ailleurs, dans quelques disciplines, les sportifs des deux pays formeront une équipe unifiée. Il s’agit de la 11e entrée conjointe des deux Corées dans des événements sportifs internationaux. Elles avaient porté le drapeau de la péninsule unifiée pour la première fois en 2000, lors des JO d’été de Sydney. Depuis, elles se sont présentées sous le même drapeau dans diverses compétitions dont les JO d’hiver, les Jeux asiatiques, l’Universiade et les Jeux de l’Asie de l’Est.





Comme vous venez de l’évoquer, les athlètes sud et nord-coréens concourront dans trois disciplines, à savoir le basket-ball féminin, le bateau-dragon et l’aviron. Il s’agit du deuxième essai de formation d’une équipe unifiée, depuis celui effectué aux JO d’hiver de PyeongChang en hockey sur glace féminin. Si le résultat n’a pas été brillant, avec cinq défaites pour autant de matches, on pourra s’attendre cette fois-ci à de bonnes performances, notamment en basket-ball féminin. Déjà, l’équipe coréenne a obtenu mercredi une première victoire contre l’Indonésie. On espère également une médaille en bateau-dragon, dans lequel monteront 12 athlètes, six de part et d’autre.





L’équipe unifiée n’est, en principe, ni l’équipe de la République de Corée, ni celle de la République populaire démocratique de Corée. En cas de récompense, celle-ci est ajoutée au compteur de l’équipe de Corée unifiée, un pays tiers. A la cérémonie de remise des médailles, le drapeau de la péninsule coréenne est hissé alors que retentit la fameuse chanson traditionnelle populaire « Arirang », à la place de l’hymne national de chaque pays. Néanmoins, la récompense attribuée aux athlètes ayant remporté une médaille sera la même pour tous les médalistes. Pour ces 18e Jeux asiatiques, la Corée du Sud s’est fixée comme objectif de terminer à la deuxième place avec au moins 65 médailles d’or.