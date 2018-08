An Hee-jung acquitté en première instance des accusations d’agressions sexuelles

ⓒKBS News

L'ancien gouverneur de la province de Chungcheong du Sud inculpé pour des agressions sexuelles a été acquitté mardi par le tribunal de première instance. Ce jugement a immédiatement suscité une vive controverse dans la société sud-coréenne.





Le 14 août, le tribunal du district de l'ouest de Séoul a jugé An Hee-jung non coupable de toutes les accusations sexuelles portées contre lui. Il avait été inculpé sans détention en avril dernier pour avoir forcé l’une de ses secrétaires, Kim Ji-eun, à avoir des relations sexuelles avec lui à quatre reprises entre juillet 2017 et février 2018, et pour des actes de harcèlement sexuel à son encontre.





Les juges ont reconnu que l'accusé disposait d'une autorité professionnelle statutaire sur la plaignante. Mais ils ont toutefois indiqué qu'il n'existait pas d'éléments de preuve suffisants pour démontrer que l'ancien gouverneur a usé de son autorité pour obtenir des rapports sexuels avec la jeune femme. Par ailleurs, selon le tribunal, il est difficile de considérer qu’il y a eu atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle de celle-ci.





Lors de l’audience ultime de son procès en première instance le 27 juillet, les procureurs avaient requis une peine de quatre ans d’emprisonnement contre An, affirmant qu'il s'agissait d'infractions sexuelles graves commises par un ex-gouverneur contre sa subalterne en abusant de la faiblesse de celle-ci. L'affaire avait été portée au grand jour en mars dernier suite à la révélation par Kim Ji-eun des agressions sexuelles qu’elle aurait subies. Invitée sur le plateau d'un journal télévisé, elle avait dénoncé des actes sexuels forcés de la part d'un gouverneur de province, considéré comme l’un des candidats favoris pour la prochaine présidentielle, sans pour autant donner son nom. L'agresseur présumé s'était avéré tout de suite être le gouverneur de la province de Chungcheong du Sud, An Hee-jung, qui avait immédiatement démissionné de son poste.





Son acquittement par le tribunal de première instance a créé une vive polémique. D’abord, les milieux juridiques ne sont pas unanimes face à cette décision. Pour certains, le verdict est tout à fait acceptable, étant donné l'insuffisance de preuves démontrant un abus d'autorité de la part de l'accusé. Pour d'autres, le tribunal a négligé la position vulnérable dans laquelle se trouvent les assistants d'un homme politique influent. Selon eux, si ces assistants tombent en disgrâce auprès de leur chef, ils risquent de perdre leur poste et n'ont guère de chance de trouver grâce aux yeux de leurs confrères ou d’autres politiciens.





L'opinion publique est également divisée. Ceux qui soutiennent le verdict du tribunal estiment qu'An mérite une réprobation morale pour avoir commis un adultère, mais pas une condamnation. Ils soulignent que ses actes sont loin de constituer des agressions sexuelles sur le plan juridique, au vu des témoignages et des preuves qui jouent plutôt contre Kim. En revanche, des associations féministes protestent contre un jugement qui n'a pris en compte que le point de vue des hommes. Certaines organisations ont même manifesté dans les rues.





La révélation faite par Kim Ji-eun est intervenue dans le sillage du mouvement « MeToo » qui encourage les victimes de violences sexuelles à les dénoncer publiquement. Certains craignent que l'acquittement d'An Hee-jung par le tribunal de première instance ne contribue à discréditer le mouvement. Le Parquet a annoncé son intention de faire appel de ce jugement. Mais, pour beaucoup, il reste toujours difficile de prouver juridiquement la culpabilité de l'accusé.