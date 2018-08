Moon Jae-in propose d’instaurer une zone économique spéciale intercoréenne

ⓒKBS News

Le président de la République a exprimé sa volonté d'instaurer une « zone économique spéciale de la réunification » dans les régions proches de la frontière intercoréenne. Et ce une fois que la paix aura été établie dans la péninsule. Moon Jae-in a également proposé de créer une « communauté ferroviaire de l’Asie de l’Est » regroupant six pays de la région et les Etats-Unis. Dans son discours prononcé le 15 août au Musée national de Corée, à Séoul, à l'occasion du 73e anniversaire de la libération de la Corée du joug colonial japonais, il a fait part de ses idées pour réaliser la prospérité commune des deux Corées et de la région de l'Asie du Nord-est.





Tout au long de son discours, l'accent a été mis sur la paix et sur l'économie. Le chef de l’Etat a d'abord souligné que la dénucléarisation complète de la péninsule et l'instauration de la paix entre les deux Corées étaient essentielles pour lancer une véritable coopération économique intercoréenne. Dans la perspective de créer, à terme, une communauté économique intercoréenne, il a annoncé plusieurs projets concrets à mettre en œuvre. Il a notamment promis d'entamer les travaux de rétablissement des lignes ferroviaires et routières intercoréennes avant la fin de l'année et d'instaurer une « zone économique spéciale de la réunification » près de la frontière intercoréenne. Moon a aussi proposé de créer une « communauté ferroviaire de l’Asie de l’Est » qui rassemble six pays de l'Asie de l'Est, à savoir les deux Corées, le Japon, la Chine, la Russie et la Mongolie, ainsi que les Etats-Unis. Il entend faire de la coopération intercoréenne un levier pour réaliser la prospérité commune de l'Asie du Nord-est et pour mettre en place un système multilatéral de paix et de sécurité dans la région.





Dans son allocution, l'idée de l'instauration d'une zone économique spéciale intercoréenne retient particulièrement l'attention. Le président a annoncé sa volonté d'instaurer une telle zone au niveau des régions frontalières dans la province de Gyeonggi et dans celle de Gangwon, et ce « une fois que les tensions militaires se seront apaisées et que la paix aura été établie dans la péninsule ». Il a ensuite souligné que cela contribuerait à la création d'emplois dans les régions concernées et au développement des PME et des économies locales. D'autres projets déjà en cours de gestation concernent également ces régions. Le rétablissement des lignes ferroviaires et routières entre les deux Corées, la création du Parc de l'écologie et de la paix dans la zone démilitarisée (DMZ), l'instauration d’une zone touristique spéciale englobant les monts Geumgang et le mont Seorak sont autant de projets qui contribueraient à l'essor économique de ces régions relativement peu développées.





Citant une étude réalisée par un institut national de recherche économique, Moon Jae-in a indiqué que les effets de la coopération économique entre les deux Corées au cours de 30 prochaines années devraient atteindre 170 000 milliards de wons, l’équivalent de 130 milliards d'euros. Tout en présentant des perspectives attrayantes, il a tenu à rappeler que la mise en place de ces projets destinés à réaliser une prospérité commune nécessitait au préalable la prise de mesures concrètes par Pyongyang en vue de dénucléariser la péninsule.