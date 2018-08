Les deux Corées tiendront un nouveau sommet en septembre à Pyongyang

ⓒYONHAP News

Séoul et Pyongyang organiseront un troisième sommet entre leurs dirigeants en septembre dans la capitale nord-coréenne. C’est ce qu’ont annoncé les deux pays à l’issue de leurs pourparlers de haut rang tenus le 13 août au village de la trêve de Panmunjom. Cette nouvelle rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un pourrait donner un nouvel élan aux négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.





Les deux délégations présentes aux pourparlers de lundi étaient respectivement conduites par le ministre sud-coréen de la Réunification, Cho Myoung-gyon, et par le chef du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la patrie, Ri Son-gwon. Dans un texte commun publié à l'issue de leur rencontre, le Sud et le Nord ont annoncé avoir convenu de tenir un nouveau sommet dans le courant du mois de septembre, à Pyongyang. Selon le communiqué, les deux côtés ont fait le point sur ce qui a été réalisé depuis l'adoption de la déclaration de Panmunjom par leurs dirigeants au terme de leur premier sommet, le 27 avril. Ils se sont aussi penchés sur les mesures à prendre pour mettre plus activement en œuvre cette déclaration. Les deux parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord sur le calendrier précis du prochain sommet intercoréen.





Lors d'un point de presse qui a suivi cette réunion, Kim Eui-kyeom, porte-parole de la Maison bleue, a indiqué que « vu le contexte actuel, il semble difficile d'organiser le sommet au début du mois de septembre ». Interrogé sur ce qu'il entendait par « contexte actuel », Kim a répondu : « C'est ce que vous pouvez deviner ». Pour les observateurs, il aurait fait allusion au 70e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, le 9 septembre prochain. En effet, le régime de Kim Jong-un est en pleine préparation pour le célébrer en grandes pompes. Si la visite du président sud-coréen au Nord intervient avant cet événement, cela risque de donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Par ailleurs, l'Assemblée générale de l'Onu est prévue pour la fin du mois de septembre. Au vu de cette situation, il est probable que le prochain sommet intercoréen se tienne entre le 11 et le 14 septembre.





La 3e rencontre entre Moon et Kim pourrait fournir le nouvel élan nécessaire pour débloquer les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur la dénucléarisation, qui se trouvent quasiment dans l'impasse. Washington demande à Pyongyang de prendre d’abord des mesures concrètes visant à dénucléariser la péninsule, tandis que ce dernier réclame la déclaration de la fin de la guerre de Corée, considérée comme la première étape de la garantie de la sécurité de son régime. D'ailleurs, le président sud-coréen a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de parvenir, avant la fin de l'année, à la signature d'un traité de paix mettant un terme à l'état de guerre. Pour lui, il s'agit d'une étape primordiale dans le processus de dénucléarisation.





Ainsi, le prochain tête-à-tête entre Moon et Kim devrait être en grande partie consacré à cette question. Mais, en parallèle, Séoul devrait exhorter Pyongyang à répondre aux exigences de l'administration américaine, à savoir dresser une liste des installations nucléaires au Nord et clarifier une feuille de route vers la dénucléarisation. Les dirigeants des deux Corées devraient par ailleurs discuter des moyens pour accélérer l'application de la déclaration de Panmunjom, d'autant plus que le régime nord-coréen se montre irrité par la lenteur de la mise en œuvre du texte.





Autant dire l’importance du rôle que le locataire de la Cheongwadae devra jouer face à son interlocuteur. Si le nouveau sommet se solde par un succès, c'est-à-dire si Pyongyang s'engage à effectuer des étapes supplémentaires pour la dénucléarisation, Moon Jae-in pourrait tenir un nouveau tête-à-tête avec Donald Trump dans les plus brefs délais et chercher à convaincre son homologue américain sur les questions de la déclaration de la fin de la guerre et de l'assouplissement des sanctions prises contre le royaume ermite.