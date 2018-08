De plus en plus de télé-crochets ciblent les moins de 20 ans

Le marché musical des groupes d’idoles est dirigé par les adolescents. La plupart des artistes débutent avant même d’avoir 20 ans, et leur succès dépend de l’accueil réservé par leur propre génération.





Le récent succès de « High schooler rapper », un télé-crochet de Mnet, a amené les chaînes de télévision hertziennes à lancer, elles aussi, des télé-crochets réservés à cette tranche d’âge. Parmi eux, « Hip hop after school » est un programme-pilote de la chaîne SBS lancé le 16 août. Il consiste à découvrir des rappeurs collégiens et lycéens en effectuant une tournée des écoles à travers le pays.





KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio, prépare quant à elle « Dancing High », une nouvelle émission qui sera diffusée à partir du 7 septembre sur la chaîne KBS2. Avant même son lancement, ce télé-crochet attire beaucoup l’attention du public, du fait que plus de 3 000 candidats dans la dizaine s’y sont présentés. Même s’il y a une limite d’âge, il n’y a pas de limite de genre. Les participants ont un large choix : K-pop, street, rocking et bien d’autres.





En ce qui concerne MBC, elle a annoncé son projet de lancer « Creative Teenager : Under Nineteen » début novembre. Une série d’auditions se dérouleront dans trois catégories : « rap », « vocal » et « performances ». Et après avoir sélectionné les meilleurs jeunes talents dans chaque section, elle donnera naissance à un groupe d’idoles qui dirigera la prochaine génération.