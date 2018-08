Apink vient de commencer sa tournée asiatique

Apink vient de partir en tournée asiatique. Sa première destination était Hong Kong, où le groupe a donné un concert le 11 août. Sous le titre « 2018 Apink Asia Tour », ce girls band poursuivra sa tournée en se produisant le 9 septembre à Kuala Lumpur en Malaisie et le 26 à Jakarta en Indonésie. Il continuera de donner des spectacles dans d’autres villes asiatiques, mais les autres destinations n’ont pas encore été annoncées.





Intitulé « Pink Aurora », sa première tournée asiatique remonte à 2016. Et l’année dernière, aussi, Apink a achevé sa deuxième sous le titre « Pink UP ». En particulier, durant l’édition 2017, ses concerts à Taïwan et à Hong Kong ont fait salle comble.





Célébrant déjà le septième anniversaire de ses débuts, le groupe a d’ailleurs mis au monde son septième mini-album « One & Six », le 2 juillet. Et son titre-phare « I’m so sick » a fait fureur dans la plupart des classements musicaux.