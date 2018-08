BTS fera sa première tournée aux dômes japonais

BTS a annoncé une bonne nouvelle à ses fans japonais. Il s’agit de sa première tournée aux dômes majeurs de l’archipel. Plus précisément, le boys band se produira les 13 et 14 novembre au Tokyo Dome, les 21, 23 et 24 au Kyosera Dome à Osaka, les 12 et 13 janvier 2019 au Nagoya Dome et les 16 et 17 février au Yahoo Oku Dome à Fukuoka.





Le groupe a déjà une expérience au Kyosera Dome d’Osaka en octobre dernier. Mais cette fois, si l’on additionne toutes les places des quatre dômes, il pourra rencontrer 380 000 spectateurs.





En ajoutant son projet au Japon, le groupe a fixé toutes les dates et destinations de sa tournée mondiale « Love Yourself » qu’il va lancer les 25 et 26 août au stade olympique de Séoul. Après ses spectacles dans la capitale sud-coréenne, il se produira 32 fois dans 15 villes au total, y compris dans plusieurs villes nord-américaines, Londres, Amsterdam, Berlin et Paris ainsi que les villes japonaises mentionnées.