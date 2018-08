Jo Hang-jo fait fureur avec son single « Merci »

ⓒ KBSLe trot est un genre typiquement coréen, apprécié notamment par les personnes de l’âge d’or. En Corée du Sud, parmi les femmes au foyer de cette génération, nombreuses sont celles qui assistent régulièrement au cours de chant pour se déstresser et apprendre à chanter de nouvelles chansons de trot.





Or, tout récemment, un single de Jo Hang-jo est devenu très populaire auprès d’elles. Ce chanteur de trot a débuté en 1979, mais est resté peu connu pendant longtemps auprès du public. Il est récemment devenu plus célèbre, suite au grand succès de son tube « A la recherche de l’amour et de la vie » qui fait partie de la bande originale de « La famille Wang », un drama à succès de la KBS.





Son récent tube « Merci » est sorti en août dernier. Elle raconte l’histoire d’un homme qui remercie son épouse pour son amour, son sacrifice et le temps qu’ils ont partagé ensemble. L’arrangement autour du piano et des cordes nous permet de mieux nous concentrer sur le chant de notre artiste, à la fois touchant et réservé.