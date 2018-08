Jeux asiatiques: l'équipe hommes d'aviron coréenne unifiée termine dernière aux qualifications

ⓒ YONHAP News

L’équipe masculine d'aviron coréenne unifiée a terminé dernière de son groupe de qualification lors de ses débuts aux Jeux asiatiques hier, à Palembang, une ville co-hôte de la compétition avec Jakarta.



Les rameurs sud-coréens Kim Su-min et Park Tae-hyun, et leurs coéquipiers nord-coréens Yun Chol-jin et Kim Chol-jin, ont fini dernier parmi les quatre équipes en compétition dans le premier tour du quatre de couple poids légers, en terminant la course de 2 000 m en 7 min 12 s 74.



L'Indonésie a dominé la série en 6 min 49 s 25, décrochant ainsi directement une place en finale.



Park a déclaré : « Après la course, nous avons tous parlé de ce qui a mal tourné aujourd'hui », avant d’ajouter : « C’est décevant de ne pas pouvoir aller directement en finale, mais nous essaierons de remporter une médaille grâce au repêchage ».