Séoul se donne les moyens pour lutter contre le chômage

La Corée du Sud vient de décider de déployer d’importants moyens afin de lutter contre le chômage. Une réunion consacrée à l’emploi s’est tenue hier autour des représentants du parti présidentiel, du gouvernement et de la Maison bleue. Le fait qu’une telle réunion ait lieu un dimanche montre que l’enjeu de l’emploi est pris plus que jamais au sérieux par les autorités. Les trois parties travailleront ensemble afin de débloquer rapidement le budget additionnel destiné à l’emploi cette année tout en accordant des moyens plus importants pour 2019. Bref, les dépenses publiques visant à lutter contre le chômage augmenteront considérablement.





On peut mesurer la gravité du marché de l’emploi en regardant le nombre de nouveaux employés. Selon les chiffres publiés par le Kostat, l’Institut national des statistiques, le nombre de personnes ayant trouvé un travail a augmenté de 5 000 en juillet par rapport à la même période de l’an dernier. Ce chiffre est très décevant comparé à la situation de 2017 où le nombre de sud-Coréens ayant intégré le marché du travail avait enregistré en moyenne une hausse mensuelle supérieure à 300 000. Au début de cette année, il est resté autour de 100 000 avant de chuter à moins de 10 000, un niveau comparable à celui affiché en 2010, l’année où la Corée du Sud a été frappée de plein fouet par la crise financière internationale. Le nombre de chômeurs reste toujours supérieur à un million pour le septième mois de suite.





Pourtant, le président de la République a fait de l’emploi la priorité numéro 1 de sa politique. Afin de créer de nouveaux emplois, l’exécutif a investi plus de 50 000 milliards de wons, c’est-à-dire environ 39 milliards d’euros. Malgré cet investissement colossal, les indices liés à l'emploi sont tous catastrophiques. Les partis de l’opposition et le patronat remettent en question la politique axée sur l’augmentation des revenus. Plus précisément, ils pointent du doigt le salaire minimum qui monte en flèche. Selon eux, la revalorisation de la rémunération pèse lourd sur les PME et les petits commerçants. Résultat, ils embauchent de moins en moins et les demandeurs d’emploi ont de plus en plus de mal à intégrer le marché du travail. Ils demandent au gouvernement de mettre en place une politique favorable aux grands groupes et à la création d’emplois.





Ces conclusions sont très différentes de celles tirées par les autorités publiques. Le Minjoo, le gouvernement et la Cheongwadae ont décidé d’appliquer une politique expansionniste. Selon eux, le manque d’emplois est dû au manque de nouveaux moteurs de croissance, problème qui persiste depuis le gouvernement précédent. Cependant, le vice-Premier ministre à l'économie Kim Dong-yeon et le secrétaire en chef chargé de la coordination des politiques économiques à la présidence Chang Ha-sung ont affiché une position un peu différente. Le premier s’est montré ouvert à un éventuel changement de politique économique alors que le deuxième a appelé à faire confiance à la politique existante du gouvernement.