Reprise des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée

Les retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée ont débuté aujourd’hui après deux ans et 10 mois de suspension. Il s’agit de la 21e édition du genre. La première remonte à 1971. La Croix-Rouge sud-coréenne a transmis le 12 août 1971 à son homologue du Nord, via la KBS, sa proposition d’organiser un tel événement dans le but de permettre aux familles séparées de retrouver leurs proches. Pourtant, cette proposition n’a pu aboutir à cause de la tension qui régnait sur la péninsule. Il a fallu patienter encore 14 ans pour que les efforts déployés portent leurs premiers fruits. En 1985, une réunion des Croix-Rouge des deux Corées s’est tenue et cet échange humanitaire s’est traduit par la toute première édition des retrouvailles de familles séparées.





La délégation du Sud composée de 35 personnes s’est rendue à Pyongyang et celle du Nord comptant 30 personnes est arrivée à Séoul afin de revoir leurs proches respectifs entre le 20 et le 23 septembre 1985. Cet effectif est infime par rapport au nombre de Coréens séparés qui était estimé à l’époque à 10 millions. Cependant, ces rencontres inédites ont revêtu une grande importance. Mais il a fallu encore attendre 15 ans avant qu’une initiative similaire soit prise à nouveau. En 2000, les dirigeants des deux Corées de l’époque se sont mis d’accord pour résoudre les problèmes humanitaires comme celui des familles séparées sans plus tarder. Ainsi, les deuxièmes retrouvailles de familles séparées ont eu lieu en août 2000. Depuis, elles ont pu se tenir deux à trois fois par an jusqu’en 2007.





En 2008, aucune rencontre n’a été organisée. Puis entre 2009 et 2010, des retrouvailles se sont déroulées une fois par an avant d’être suspendues suite au bombardement de l'île sud-coréenne de Yeongpyeong par le Nord. Par la suite, les 19e et 20e édition des retrouvailles se sont déroulées respectivement en 2014 et en 2015. Les échanges intercoréens ont été mis entre parenthèses suite aux menaces nucléaires et balistiques venant de Pyongyang. A noter que les familles séparées ont pu communiquer avec les leurs via la vidéoconférence à sept reprises entre 2005 et 2007. Les familles séparées ont connu des hauts et des bas en fonction des relations instables entre les deux Corées. Par ailleurs, une édition peut mobiliser des centaines de personnes, un chiffre bien faible comparé aux 10 millions de familles souffrant de cette séparation. Le problème est que leur nombre diminue d’année en année. Bref, il n’y a pas de temps à perdre.