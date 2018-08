Sejong le Grand qui rêve

L'Orchestre de gugak des adolescents de Séoul présentera un spectacle qui a pour thème Sejong le Grand, le 4e monarque de Joseon (du 14 au 20e siècle).





Cette formation est composée de jeunes qui étudient la musique traditionnelle coréenne. Créée en 2005, elle s’est produite plus de 300 fois pour faire connaître la beauté du gugak et construire une musique coréenne plus moderne et mondiale.





Depuis sa première représentation en 2014, cette pièce a récolté de nombreux éloges tant des critiques que du public.





La 26e année de son règne, après son retour du palais secondaire de Chojeongni, le roi Sejong proclame le hangeul, l’écriture coréenne, et fait divers essais sur la musique, offrant une renaissance à son royaume. Que s’est-il passé pendant son séjour de 123 jours au palais secondaire ?





Date : les 4 et 5 septembre 2018

Lieu : M Theater du Centre Culturel Sejong, Séoul

Site : http://www.sejongpac.or.kr