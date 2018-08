Taebaek d’été (I)

ⓒ KBS

Alors qu’une canicule sans précédent a frappé la péninsule coréenne tout au long de l’été, il y a une région qui a maintenu une température moyenne estivale de 18°C, c’est celle de Taebaek. Ce haut plateau situé à 700 m d’altitude de la fameuse chaîne de montagnes Baekdudaegan qui s’étend du Nord au Sud à l’Est du pays est donc devenu une des destinations les plus convoitées par les sud-Coréens qui ont cherché à fuir la chaleur étouffante.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à Taebeak afin de vous faire découvrir divers délices locaux.





Au pied du mont Taebaek qui est situé au cœur de la chaîne de Baekdudaegan, il y a un petit village appelé Taebaeksan maeul. Surnommé le premier quartier sous le ciel, il est situé à 1 000 m d’altitude. Ainsi la température en pleine journée en été est seulement de 20 degrés, et vu le grand écart de température entre le jour et la nuit et les conditions naturelles propres, diverses herbes médicinales « yakcho » y poussent comme des champignons.

Ainsi lors du « sambok », les trois jours qui sont en théorie les plus chauds selon le calendrier lunaire, ces yakcho deviennent les principaux ingrédients du plat fortifiant local : le « samchae baeksuk ». On cuit un poulet entier avec une racine d’astragale « hwanggi » et des tiges de kalopanax « eomnamu » arrachés dans le jardin ainsi que du « samchae », une sorte de ciboulette originaire de l’Himalaya. Tous ces ingrédients ont des effets médicinaux, mais surtout pour le samchae, vu sa haute teneur en saponine reconnue pour ses effets de désintoxication et d’activation des cellules immunitaires, il est souvent comparé au ginseng.





Afin de profiter au maximum des vertus du samchae, on en prépare divers petits plats d’accompagnement. Tout d’abord, on l’assaisonne de manière aigre et douce à base de pâte de piment rouge pour préparer le « samchae muchim ». Quant aux racines de samchae, on les fait frire pour préparer le « samchae bburitwigim ». Son apparence ressemblant beaucoup au ginseng frit et ses effets nutritifs étant aussi proches, on n’oublie pas de les préparer comme amuse-bouche.

Les poissons d’eau douce pêchés dans les cours d’eau proches constituent également un des ingrédients importants de la cuisine locale. A titre d’exemple, on hache le poisson frais qui vient d’être attrapé dans la vallée du village, farcit le piment avec la chair avant de le faire frire. Ce « minmulgogi gochutwigim » est aussi un délice à ne pas manquer comme plat fortifiant dans ce quartier.





Déplaçons-nous à présent à Jotan maeul. En effet, dans cette montagne située près de ce quartier, il y a un endroit secret pour éviter les chaleurs. Il s’agit d’une galerie abandonnée depuis la fermeture de la mine d’or il y a plus de 30 ans. Même en plein été, la température moyenne ne dépasse pas les 5°C. Ainsi pour les habitants du village, il s’agit d’un réfrigérateur naturel où ils conservent leurs jarres remplis de kimchi vielli « mukeunji ». Parmi les diverses sortes de kimchi, le « gatkimchi » préparé avec du moutardin de la province de Gangwon est le plus apprécié des habitants. En effet, depuis très longtemps quand ils n’avaient pas grand chose à consommer, à la récolte en autome, ceux-ci saumuraient le gat puis le laissaient fermenter afin de déguster du gatkimchi bien frais et piquant tout au long de l’année. On l’utilise aussi pour divers autres mets dont les raviolis « gatkimchimandu » et l’enroulée de pâte de sarrasin farcie de gatkimchi « gatkimchi jeonbyeong ».





Notre voyage culinaire dans la ville de Taebaek se poursuit la semaine prochaine.