INEE, une marque de bijoux fantaisie made in Korea

ⓒ INEE

La bijouterie fine utilise des pierres précieuses telles que des diamants et des rubis, tandis que les bijoux de fantaisie concernent les accessoires fabriqués avec des pierres artificielles et des alliages d’argent, du cristal et du plastique. Comparés aux bijoux des grands joailliers plutôt onéreux, les bijoux fantaisie à la mode sont populaires auprès de la jeune génération en raison de leur bas prix.





ⓒ INEE

Et sur ce segment, le sud-coréen INEE qui fait la promotion des bijoux fantaisie est un leader depuis plus de deux décennies. Mais aujourd’hui, l’entreprise veut faire des bijoux fantaisie précieux qui soient chéris de génération en génération, comme les bijoux des grandes marques.