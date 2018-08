Crise financière en Turquie et impact potentiel sur l’économie sud-coréenne

ⓒ YONHAP News

Les incertitudes économiques croissantes en Turquie ont donné naissance à ce qu’on appelle les « risques turcs ». Car bien que la livre turque en chute libre ait réussi à rebondir le 15 août, l’intensification du conflit commercial entre Ankara et Washington suscite des inquiétudes d’une nouvelle crise grecque comme il y a quelques années.





Deux raisons expliquent la baisse de la devise turque depuis le début de l’année, l’énorme dette d’Ankara et la forte inflation que le pays connaît. Mais aujourd’hui, si les analystes sont préoccupés, s’est surtout par les répercussions de la possible suspension de Washington d’un programme de préférences commerciales à Ankara. Puisque si la Maison blanche suspend les avantages du système de préférences généralisées à la Turquie, la situation du pays eurasiatique pourrait se détériorer très rapidement. Mais plus grave encore, c’est que si certaines économies en développement sont retirées de cette liste GPS lors de la révision américaine prévue cet automne du fait de la politique économique protectionniste du président Trump, la crise turque pourrait s’étendre à d’autres pays en développement.