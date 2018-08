La Commission de la concurrence va perdre l’exclusivité de son droit d’accusation

ⓒKBS News

L’abolition partielle des droits d’accusation exclusifs de la Commission de la concurrence de Corée (KFTC) sera bientôt concrétisée selon l’accord entre le ministère de la Justice et cette autorité de supervision de la concurrence. Cette disposition légale permet aux procureurs de procéder à l’inculpation seulement quand il y a une accusation de la part de la KFTC. Elle a vu le jour en 1980 en vue de faire face aux tentatives de perturbation des activités commerciales des entreprises en abusant de leur droit d’accuser. En d’autres termes, si l’autorité en question ne dénonce pas les actes de violation de la loi sur le commerce équitable des grandes entreprises, il n’existe aucune disposition pour faire appel.





Face aux problèmes soulevés à cet égard, il a été adopté, en complément, un système de demande d’accusation depuis 2014. Selon cette décision, on attribue le droit aux autorités concernées, dont la Cour des comptes, le Service en charge de l’approvisionnement public (PPS) et le ministère des PME et des Startups, de contraindre la KFTC à procéder à l’accusation. Beaucoup de voix se sont élevées depuis longtemps en faveur de l’abrogation de ces droits exclusifs. Les groupes civiques mettaient en question notamment les cas où la KFTC exempte l’accusation pénale des entreprises pratiquant des actes de collusion. Si ces droits sont supprimés, les organisations et les petits actionnaires pourront eux aussi exercer leur droit d’accuser. Revers de la médaille, il y a également des inquiétudes face à cette décision à double tranchant. Les entreprises risquent de subir d’importants dommages résultant des procès continus. En particulier, les PME qui sont moins en capacité de répondre aux enquêtes du Parquet devront supporter davantage de préjudices. Beaucoup évoquent également la contraction des activités économiques des sociétés face à l’investigation des procureurs lancée même avant l’établissement de la preuve d’une éventuelle suspicion par la KFTC. Ceci provoquera certainement des répercussions négatives sur l’économie du pays en général.





Mais cette abolition ne concerne pas tous les droits d’accusation. Pour les collusions « sérieuses » comme une entente sur les prix, la soumission d’offres, la limitation d’offre et la division du marché, ces droits ne seront plus effectifs. Pour les autres cas, y compris les cas de collusion « légère » comme la recherche et le développement conjoint, ces droits restent valables.